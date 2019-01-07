منة شلبي

نشرت الفنانة المصرية منى شلبي عبر حسابها الخاص في إنستغرام صور جديدة لها تميزت بالجرأة، حيث ارتدت شلبي تنورة باللون الفضي اللامع، مع توب أسود بربطات جانبية مع فتحات كشفت عن جزء من جسدها.

واختارت شلبي تسريحة بسيطة زادت من إثارة إطلالتها مع أقراط أذن ضخمة وطويلة، وعلقت شلبي على الصور: " اخترت الحرية اخترت الشجاعة، اخترت الحياة هذا اختياري للعام الجديد".

وتفاعل جمهور الفنانة المصرية مع الصور الجديدة مُتغزلين بجمالها وتألقها بالإضافة إلى جراتها، فيما اعتبر البعض أن تعليقها يحمل العديد من المعاني، وان شلبي والمعروف عنها جراتها تستعد لتقديم المزيد من الأعمال المثيرة للجدل.

وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة المصرية منة شلبي لمشاركة الفنان احمد حلمي بطولة فيلمه الجديد إلى جانب كل من خالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وآخر اعمال الفنانة السينمائية كان فيلم "تراب الماس" إلى جانب الفنان آسر ياسين ومحمد ممدوح وماجد الكدواني.

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