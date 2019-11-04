من وصفت إليسا بـ "الوقح"؟

فوجئت الفنانة اللبنانية إليسا بمعايدة المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاس أدرعي" لها بعيد ميلادها الذي صادف يوم 27 من شهر أكتوبر عن طريق نشر فيديو لضابط إسرائيلي يعزف أغنية الفنانة الشهيرة "بتمون" ويهنئها بعيد ميلادها! إليسا لم تتردد بالرد عليه وأعادة مشاركة الهاشتاق "#محتل #وقح".

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها "أفيخاس" التواصل مع الفنانة، إذ رد عليها قبل أشهر لتبرير هجوم إسرائيل على غزة باتهام حماس بمسؤولية هذا الهجوم بعد أن غردت الفنانة "فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون"..إلا أنها ردت مباشرةً عليه بوصفه "بالمحتل الوقح" وأضافةً ان أفضل طريقة للرد على هذه الوقاحة هي البلوك.

يذكر أن الفنانة اللبنانية أحيت ليلة من العمر في باريس وغنت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل الجماهير، كما تستعد إليسا لإحياء حفل فني في دبي للمرة الرابعة ويعود ريعه لمستشفى سرطان الأطفال اللبناني ،وتحضر الفنانة لجولة فنية بين كندا والمكسيك. في نفس السياق، تسجل الفنانة اللبنانية أغاني ألبومها القادم من إنتاج روتانا ومن المتوقع ان يبصر النور في عام 2020.

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