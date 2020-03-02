منة عرفة تتعرض لوعكة صحية خطيرة وتدخل المستشفى (تفاصيل)

أصيب الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقلق الشديد، وذلك بعد أن انتشر خبر تعرض الفنانة الشابة منة عرفة لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها للمستشفى، وظهرت في بعض الصور وهي كرسي متحرك ولاحقًا وهي مستلقية على السرير لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب موقع "إرم نيوز"، صرحت والدة الممثلة المصرية منة عرفة أن ابنتها اشتكت في البداية من مغص حاد، وذلك حدث خلال كواليس تصويرها لمسلسلها الرمضاني الجديد، واضطرت بسبب الألم أن تغادر التصوير لنيل قسط من الراحة في المنزل.

ولكن على الرغم من المسكنات التي أخذتها منة عرفة إلّا أن ذلك لم يخفف من الألم والمغص الذي تعرضت له، لذا كشفت والدتها أنها نقلتها للمستشفى لمعرفة الأسباب وراء هذه الوعكة الصحية، وتبين بعد الفحوص الطبية أنها تعاني من التهابات في الزائدة الدودية، وفي حال عدم تحسنها من المتوقع أن تخضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة.

وأضافت والدة منة عرفة أن حالة ابنتها كما كان متوقعًا لم تتحسن، وتجنبًا لعدم حدوث أي مضاعفات قرر الأطباء إدخالها غرفة العمليات لإجراء الجراحة على وجه السرعة وطلبت في النهاية من الجمهور الدعاء لابنتها بالشفاء.

ومن المقرر أن تشارك الممثلة الشابة منة عرفة في المسلسل الرمضاني القادم بعنوان "ليالينا"، ويشارك في بطولته كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، وعدد آخر من النجوم.

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