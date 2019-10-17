منة عرفة تصدم الجمهور بإطلالتها الأخيرة.. صورة!

شاركت الفنانة المصرية "منة عرفة " صورة لها من إجازتها وهي ترتدي بكيني، وقد ظهرت بلون بشرة مختلف عن الذي إعتاد عليه الجمهور.

أبدى الجمهور إعجابه بإطلالتها في حين أن البعض ما زال يتذكر "منة" الصغيرة في فيلم حمادة هلال "الحب كدا" وأغنية الفار السندق وعلقوا بطريقة طريفة "الفار السندق" وأضاف أخر "هو أنتي كبرتي إمتى"!

يبدو أن الجمهور لن يتقبل أن منة قد أصبحت اليوم بعمر الـ 21، فقد تصدر إسمها محركات البحث بعد إنتشار صور لها مع طفل صغيرمن كواليس إحدى مسلسلاتها ليظن البعض أنها متزوجة سراً وأنها أنجبت في أميركا.

هذا وكانت عرفة قد حلت ضيفة في برنامج "الجمعة في مصر" ونفت الشائعات حول زواجها وإنجابها وحول ملابسها التي قد يعتبرها البعض جريئة، وردت أن أغلب الصور تكون من جلسات تصوير وأنه من الطبيعي أن تتغير طريقة لبسها لأنها لم تعد فتاة صغيرة.

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