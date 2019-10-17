كارول سماحة "طايرة من السعادة" في كليبها الجديد!

أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة" فيديو كليب جديد لإغنيتها "إنشا الله" تحت إخراج "جيل الغبري"، أغنية "إنشاالله" من كلمات "تامر حسين" وألحان "إسلام زكي" والتوزيع كان من نصيب "عادل حقي".

ظهرت كارول في الفيديو كليب بستايلات مختلفة ميزها شعرها القصير واعتمدت مكياج كلاسيكي في أول لوك ومكياج صارخ للظهور الثاني، وبدت غاية في السعادة أثناء جلسة التصوير، الفيديو كليب أرفق بلقطات من الكواليس مع طاقم العمل.

يذكر أن كارول ستحيي حفلتين في كندا يومي 25 و27 من الشهر الحالي.

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