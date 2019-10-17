هيفاء وهبي تحجز مكانها في موسم رمضان 2020!

تعاقدت الديفا اللبنانية "هيفاء وهبي" مع شركة صادق الصباح للإنتاج الفني على تفاصيل مسلسل رمضاني تحت عنوان "أسود فاتح" من كتابة "أمين جمال" وإخراج "كريم العدل"الذي ستدور أحداثه بين لبنان وسوريا.

يعتبر هذا التعاون الأول للديفا اللبنانية مع شركة صادق الصباح ويذكر أن أخر عمل رمضاني كان لهيفاء مسلسل "لعنة كارما" الذي ظهرت فيه بشعر قصير ومكياج صارخ من أجل الدور.

في نفس السياق، تستكمل النجمة تصوير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" إلى جانب "أحمد الفيشاوي" و"أروى جودة" في أول تجربة إنتاجية لمدير أعمالها "محمد الوزيري".

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