منتج فيلم "تسليم أهالي" يسرب فيديو قبل عرضه.. لهذا السبب!

في لفتةٍ مفاجئة، شارك الفنان والمنتج هشام جمال لقطة من أحد مشاهد فيلمه " تسليم أهالي " بطولة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، قبل ساعات من عرض الفيلم في دور السينما.

هشام جمال يسلم مقطع من فيلم "تسليم أهالي"

في الفيديو الذي شاركه هشام جمال عبر حسابه في "إنستغرام"، تظهر عدة لقطات من الفيلم، من بينها شارة العمل الذي كتب فيها بالخطج العريض اسم الفنانة القديرة"دلال عبدالعزيز، كما يضم مشهد طريف لدلال وهي تقوم بحركات عفوية، بالإضافة إلى صورة لها بفستان الزفاف.

ويأتي منشور هشام جمال قبل ذكرى وفاة دلال الأولى، حيث كتب في المنشور المرفق بالفيديو: "أثناء آخر تجربة مشاهدة لفيلم (تسليم أهالي)، قبل نزوله صورت الجزء ده لتوجيه رسالة للأم والفنانة المحترمة دلال عبدالعزيز الله يرحمها: (شكراً يا أستاذة بثينة) على جمالك وطيبتك وخفة دمك وشطارتك".

وتابع: "وقبل سنويتها بأيام، الرجاء منكم الدعوة لها بالرحمة، وأستاذ سمير غانم الله يرحمه، وإن شاء الله يكونوا سوا في الجنة دلوقتي بإذن الله".

فيلم " تسليم أهالي "



ومن المقرر عرض الفيلم اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، بعدما كان من المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2022، لكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة ليتم تأجيله، كما جرى تاجيله لمدة عام، بسبب الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم، بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول زوجين يعيشان حياة غير مستقرة، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتظهر امرأة في حياتهما وتلاحقهما في كل مكان.

والعمل من بطولة: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، والراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.