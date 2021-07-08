أميرة الناصر تثير قرف الجمهور بمشهد مُقزز جمعها بـ مشعل الخالدي!

قرف وقرف وقرف...هذه كانت رد فعل الجمهور بعد تداول فيديو جديد لـ أميرة الناصر برفقة زوجها مشعل الخالدي.

الفيديو المتداول أظهر أميرة وهي تشم رائحة "جربان" زوجها والذي كان يرتديه ليومين بحسب تصريحه، كما أنها علقت بـ "أنا بطبيعتي حبيت الجرابات"!!!

المشهد المتداول رافقه تعليقات طالبت واستغربت في نفس الوقت عدم محاسبتهما من قبل الدولة ليومنا الحالي بسبب طبيعة المادة التي يقدمانها للمتابعين، خاصةً بعد الفضيحة الأخيرة التي أظهرتهما وهما يتحدثان عن جسد فتاة قاصر بطريقة جنسية بحتة.

أميرة الناصر تعود لزوجها مشعل الخالدي بعد التعنيف

بالحديث عن أميرة فقد عادت لزوجها مجدداً بعد أن اكتشفت أنها حامل بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها له ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُور لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح بينهما عبر السوشال ميديا. وقت الطلاق كانت أميرة الناصر قد شاركت مقطع فيديو أعلنت فيه عن خلعها الحجاب قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".

واستغل حينها طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"...إلا أن أميرة وقتها لم تلتزم الصمت ووصفته بالكاذب والسارق بنفس الوقت بعد أن كان قد أخذ سيارتها الخاصة إلى الرياض حيث مسقط رأسه.

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