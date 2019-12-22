من الكوميدي إلى الدراما والأكشن.. أفضل أفلام بوليوود في 2019

شهدنا هذا العام انتعاشًا في الأعمال السينمائية، وخاصة في عالم بوليوود الذي قدم لنا مجموعة لا تعد ولا تحصى من الأفلام والأعمال المميزة، تنوعت بين الدراما والرومانسي والكوميدي والأكشن، وشارك فيها أبرز النجوم وغيرهم من النجوم الساطعة التي بدأت الظهور على الساحة.

ومع الاستعداد لاستقبال العام الجديد، نستعرض لكم من خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا" ومجلة "بوليوود إم دي بي" وموقع "آي إم دي بي"، مجموعة من أفضل أفلام بوليوود في 2019:

1. كيساري

يتميز هذا الفيلم التاريخي بطابعه الأكشن والحربي، وهو من بطولة النجم "أكشاي كومار" و"بارنيتي شوبرا"، وتم اطلاقه في 21 مارس.

2. بادلا

تم إطلاق هذا الفيلم في 8 مارس، وهو من بطولة اسطورة الهند "أميتاب باتشان" والنجمتين "تابسي بانو" و"أمريتا سينغ"، وهو فيلم جريمة يسيطر عليه أجواء الغموض، ويُذكر أنه إعادة تجسيد للفيلم الاسباني "الضيف الخفي" الذي تم انتاجه في 2017.

3. لوكا تشوبي

فيلم كوميدي رومانسي يجمع بين النجمين "كريتي سانون" و"كارتيك آريان"، اللذان يلعبان دور البطولة، ويُذكر أنه تم إطلاق الفيلم في الأول من مارس هذا العام.

4. توتال دامال

اُطلق هذا الفيلم في 22 فبراير، ويتميز بطابعه الكوميدي ذا حس المغامرة، بالإضافة إلى جمعه بين 3 نجوم كبار، هم "مادهوري ديكسيت" و"أنيل كابور" و"أجاي ديفجان".

5. غولي بوي

يعد "غولي بوي" الذي تم اطلاقه في 14 فبراير، واحدًا من أبرز الأفلام الهندية هذا العام، ومن بطولة "رانفير سينغ" و"عليا بهات"، ويُذكر أنه كان تم ترشيحه لأوسكار 2020، قبل استبعاده مؤخرًا.

6. مانيكارنيكا: ملكة جانسي

فيلم تاريخي ودرامي وملحمي أيضًا من بطولة "كانغانا رانوت"، أُطلق في 25 يناير وهو عن "راني لاكشمي باي" والمعروفة أيضًا باسم "مانيكارنيكا تامبي"، وهي محاربة وملكة هندية حكمت مدينة "جانسي"، وُعرفت بقيادتها حرب التمرد الهندي عام 1857، إلا أنها استشهدت في 1858 وهي في سن الـ 29، بعد قتال دامي مع الانجليز.

7. مارداني 2

بعد غياب فترة طويلة، أطلت "راني موخيرجي" على الشاشة من خلال فيلم الجريمة والاثارة "مارداني 2"، والذي تم اطلاقه في 13 ديسمبر.

8. ذا سكاي إز بينك

في 11 أكتوبر، أطلت النجمة "بريانكا شوبرا" على الشاشة في فيلم الدراما الرومانسي "ذا سكاي إز بينك"، والذي شاركت بطولته مع النجم "فرحان أختر".

9. ذا زويا فاكتور

شاركت النجمة سونام كابور بطولة فيلم "ذا زويا فاكتور"، مع الممثل "دولكر سلمان"، وهو فيلم يتسم بطابعه الرومانسي الرياضي تم اطلاقه في 20 سبتمبر.

10. سوبر 30

حقق هريثيك روشان نجاحًا كبيرًا بفيلم "سوبر 30" الذي تم اطلاقه في 12 يوليو، وهو فيلم سيرة ذاتية عن حياة عالم رياضيات يدعى "أناند كومار" وبرنامجه التعليم الذي يحمل نفس اسم الفيلم.

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