ليسوا هنود.. لن تصدقي أصل أبرز نجوم بوليوود!

على غرار هوليوود، عالم بوليوود ثري بعدد لا يحصى من النجوم الموهوبين، تركوا بصمة لا تمحى في عالم السينما، من النجم أميتاب باتشان وشاروخان إلى آيشواريا راي وكاجول وديبيكا بادوكون وغيرهم الكثيرين.

وفي حين أنه عادة ما يتبادر إلى أذهاننا أن نجوم بوليوود ينحدرون جميعًا من أصول هندية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، وبعضهم ليسوا هنودًا.

ومن خلال مجلات "إنفينيتي" و"لايم بورد" و"بوليوود بابا"، إليكِ قائمة بأصول أبرز نجوم بوليوود:

نرجس فخري

لا يعلم الكثيرين أن نرجس فخري ليست من أصل هندي، بل أمريكي، إذ ولدت في منطقة "كوينز" في نيويورك، حتى أنها شاركت في برنامج "أمريكا نيكست توب موديل".

كاترينا كيف

تنحدر الممثلة الجميلة من أصول بريطانية، ولكنها نجحت في السيطرة على عالم السينما الهندية لتصبح واحدة من أبرز نجمات بوليوود ومشاركتها في العديد من الأفلام الناجحة مع مجموعة من ألمع النجوم، مثل شاروخان وسلمان خان وغيرهم.

جاكلين فيرنانديز

تنحدر جاكلين من أصول مختلفة، إذ وُلدت في البحرين لأم سريلانكية هولندية وأب برتغالي ماليزي، وبالإضافة إلى أعمالها المتعددة، سبق وحصلت جاكلين على لقب ملكة جمال سريلانكا في عام 2006.

عمران خان

أحد أبرز نجوم بوليوود وهو ابن شقيقة النجم عمران خان، ولكنه لم يولد في الهند، بل ولد في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وكان دوره في "جانيه تو يا جانييه نا" هو ما منحه الشعبية.

ديبيكا بادوكون

عكس ما يتوقعه الكثيرين، جميلة بوليوود ديبيكا بادوكون ليست هندية الأصل! بل وُلدت ديبيكا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، كما يُذكر أنها حصلت على الجنسية الهندية قبل وقت قريب.

عليا بهات

من النجمات الشابات اللواتي نجحن في انشاء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل موهبتهن، ولكنها في الحقيقة ليست هندية الأصل، حيث ذكرت التقارير أنها ذات أصول بريطانية.

ساني ليون

لا ترجع أصول الممثلة والعارضة ساني ليون إلى الهند، إذ وُلدت في كندا، وعلى الرغم من أنها لا تزال تحمل الجنسية الكندية، إلا أنها تركز حاليًا على مسيرتها في التمثيل في الهند.

علي ظفر

من بين نجوم بوليوود الذين نجحوا في اثبات أنفسهم وحصد حب عدد لا يحصى من المعجبين، ولكنه في الحقيقة ينحدر من أصل باكستاني.

إيمي جاكسون

قد يكون الأمر واضحًا من اسمها، ولكن القليل من الناس يعلم أن إيمي هي ممثلة وعارضة أزياء بريطانية، ومع ذلك، كان أول ظهور لها هو في السينما الهندية من خلال فيلم " ديوانا".

إيفلين شارما

مثلما يشير اسمها، تنحدر الممثلة إيفلين من أصول أجنبية بجانب الهندية، إذ وُلدت في فرانكفورت الألمانية، وبالإضافة إلى التمثيل، تشتهر إيفلين أيضًا بالعمل في مجال عرض الأزياء.

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