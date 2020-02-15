من كاظم الساهر لـ نوال الزغبي..  نجوم احتفلوا بـ"عيد الحب" على طريقة الأغاني "السينجل" (فيديو)

طرح عدد من نجوم الغناء بالوطن العربي أغاني جديدة احتفالا بعيد الحب والموافق 14 فبراير، وذلك عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويرصد "البوابة" في التقرير التالي، أبرز المطربين الذين غنوا للحب في عيده.

كاظم الساهر" آه وآهين"

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "آه وأهين"، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم نفسه، وهي الأغنية التي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.

"آه وأهين" اسم الاغنية الذي انتهي من تسجيلها كاظم الساهر، وقد غناها الأخير خلال فعاليات حفله بشتاء طنطوة حيث فاجأ بها جمهوره الذي أعجب بها إلي حد كبير، ويبدو أنه قرر أن يطرحها بالتزامن مع عيد الحب.

أمال ماهر" ماتسبنيش"

قررت الفنانة المصرية آمال ماهر، طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين".

وصُور الفيديو كليب في باريس مع المخرج نيهات أوداباسي، فيما تستعد آمال ماهر لحفل "عيد الحب" (الفلانتين)، الذي سينظم اليوم الجمعة 14 فبراير بالقاهرة.

مي كساب "سينجل في عيد الحب"

طرحت الفنانة مي كساب، أغنيتها الجديدة "سينجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الحب، عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات علي ومزاج ألحان وتوزيع زوجها أوكا.

أحمد جمال" كل سنة وإنتي طيبة"

طرح المطرب أحمد جمال، أغنيته الجديدة "كل سنة وإنت طيب" احتفالاً بعيد الحب حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.

وهي من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

وصور أحمد جمال الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين.

نوال الزغبي" القوية"

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تزامنًا مع عيد الحب، أغنية "القوية"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

شذى "أجمل الأوقات"

تطرح اليوم المطربة شذى أغنية جديدة بعنوان "أجمل أوقات"، والتي سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.

رامي صبري "حياتي مش تمام"

طرح النجم رامى صبري، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حياتي مش تمام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وذلك تزامنًا مع عيد الحب رغم أنها تتحدث عن الفراق والبعاد، ويأتي هذا التعاون بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامي صبري بكل من الشافعي والحمداوي وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

رامي جمال "بيهم كلهم"

يستعد الفنان المصري رامي جمال عن طرح أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" بمناسبة عيد الحب، بعد نجاح أغنيته التي طرحها مؤخرا "سقف"، حيث حققت نسب مشاهدة عالية تخطت مليوني مشاهدة على موقع "يوتيوب".

هشام عباس "هي دي"

طرح النجم هشام عباس أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الحب بعنوان "هي دي" على أحد التطبيقات الشهيرة، الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، ومن المقرر أن يطرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال الساعات القادمة.

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