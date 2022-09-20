من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح في دبي؟

دائمًا ما تثير صور نجم ليفربول محمد صلاح ومعجباته حالة من الجدل، وتبدأ التساؤلات حول موقع زوجته أم مكة من صوره مع حسناوات وعارضات أزياء عالميات.

محمد صلاح وملكة جمال مصر

ومؤخرًا، انتشرت صور تجمع محمد صلاح و ملكة جمال مصر لعام 2020، سونيا جرجس، من إحدى فنادق دبي، التي يقضي فيها إجازة قصيرة قبل المواجهات التي ستجمع منتخب مصر بالنيجر وليبيريا في مبارتين وديتين في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.

وتوجَّهت سونيا جرجس عبر حسابها على إنستغرام لمشاركة صورتين لها رفقة محمد صلاح من داخل الفندق، التي تشغل فيه منصب مدير مطعم SĀN، وأعربت عن سعادتها للقائه، مُعلقة: " كان من دواعي سروري أن أراك مرة أخرى".

وأطلت سونيا في الصور بإطلالة كاجوال مُرتديةً تيشيرت أبيض شفاف نوعًا ما، نسَّقه ببنطال بيج =ظت واعتمدت اكسسوارات بسيطة، في حين، غطَّت عينينها بنظارات شمسية، وأسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها.

ولإبراز ملامحها، اعتمدت سونيا مكياج من درجات النود والبني.

من جهة أخرى، ارتدى لاعب كرة القدم المصري قميص باللون المشمشي الفاتح، فتح أزراره العلوية، بينما تزيَّنت بقلادة شبابية على الطراز البوهيمي، وترك شعره دون تصفيف.

من هي سونيا جرجس ؟







وبدأت عمليات البحث حول هوية سونيا جرجس، ليتضح أنها فتاة تحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، حيث ولدت في مصر لكنها عاشت في إيطاليا لمدة 21 عامًا، ثم انتقلت للعيش بدبي، وتعم هناك مديرة لأحد الفنادق.

ويجدر الإشارة إلى أن سونيا حصلت على لقب ملكة جمال النخبة في مسابقة "ميس إيليت"، التي أقيمت في إيطاليا عام 2020.

حساب سونيا جرجس على إنستغرام

وتمتلك سونيا حسابًا على إنستغرام باسم soniagergis يتابعها عليه أكثر من 45.5 ألف متابع، وتشارك فيه متابعيها صورًا من إجازاتها، وإطلالاتها المتنوعة التي تتسم بالعصرية والإثارة، بالإضافة إلى سهراتها برفقة الأصدقاء.

