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مها المصري في أحدث ظهور لها.. "بلشتي ترجعي مها القديمة"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 12:13
مها المصري
مها المصري

نشرت الفنانة السورية مها المصري صورة حديثة لها، إذ لفت البعض إلى أنها خضعت لعملية تجميل من أجل إصلاح شكل شفتيها، اللتين تضررتا بسبب خضوعها لعمليات تجميل فاشلة في السنوات الماضية.

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أحدث ظهور لـ مها المصري

وتوجهت المصري عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت متابعيها آخر مستجدات عملية تجميلها، إذ بدا واضحًا التحسن الكبير في شكل شفتيها اللتين ظهرتا بشكل طبيعي.

وأرفقت المصري الصورة بتعليق، كتبت فيه: كل الحب للجميع".

مها المصري

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة المصري، لافتين إلى أن عمليتها هذه المرة ناجحة وبدأت تعود لملامحها الطبيعية تدريجيًا، فكتبت إحداهن: "بلشتي ترجعي مها القديمة"، وأضافت أخرى: "ماشاءالله ما احلاكي ي عمري"، وعلَّقت إحداهن: "واخير ا زبط دكتور التجميل".
 

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كلمات دالة:مها المصري

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