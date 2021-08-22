نانسي عجرم تتسبب في إنهيار وتوريط هند القحطاني .. والأخيرة جابت العيد!

من دون قصد، تسبب نانسي عجرم في انهيار مشهورة السناب شات هند القحطاني وتوريطها وتصدرها الترند عبر تويتر.

إنهيار هند القحطاني كان بسبب سماعها لـ أغنية نانسي عجرم "بدي حدا حبو" والتي أطلقتها ضمن ألبوم "Nancy 10"، وشاركت هند القحطاني الأغنية مع متابعينها وارفقتها بتعليق "والله العظيم من جد ابي أحب وأنحب".

ما لم تتوقعه هند القحطاني أن تتصدر التريند عبر تطبيق تويتر بسبب هذه الأغنية التي دفعتها للتصريح عن رغبتها بالحب، وكان من بين التعليقات الساخرة المتداولة "هرمونات هند بعد الساعة 12"..وتابع آخر "هذه من جدها تبي تنحب وتحب بعد ما عافت الرجال على قولها".

هند القحطاني ومع الأزمة التي أثارتها عادت وشاركت عدة تغريدات كان منها "ترا أنا زي كل البشر فيه رجال مشاهير معجبة جدا فيهم لكن ما أتجرأ واصرح لانو احتمال هنالك نساء بحياتهم واحتمال يكون غير معجب فيا ولا انا ستايله وذوقه او ان شخصيتي ما تعجبه"...

وتابعت هند "ولكن انا كيف اعرف انو هذا الرجل يحبني حب جنوني حب نقي بعيد عن المصالح..ايش رأيكم اذكر قائمة المشاهير العرب غير المرتبطين اللي انا معجبة فيهم عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم التعارف والحب والارتباط".

تصريحات هند أثارت الجمهور بطريقة كبيرة ضمن تفاعل أكبر عبر منصات التواصل الإجتماعي، وكان من بين التعليقات المتداولة "هالانسانة دخلت مجتمعنا عشان تفسد علينا وتغرر ببعض الجاهلات مره تدعم اللواط ومره تحلل الخمر ومو بس تحلله تمدحه بعد ومره تشبه نفسها بالسيدة مريم الطاهرة الناسكة المتعبدة حسبنا الله ونعم الوكيل ان اعطاك الله الفصاحة فاستخدمتيها في نشر الرذيلة والفساد في الارض"

وتابع آخر "لي مضيعه زوجها او خروفها تلاقيه في حساب هند تدوره وتلقاهقسم بالله يفشلون وترا هم انفسهم الي مزعجينا بالمبادي والاخلاق وهم نفسهم الي شادين ع اهلهم وهم نفسهم المتبطحين بالاستراحات مايدري عن مسؤولياته"





الي مضيعه زوجها او خروفها تلاقيه في حساب هند تدوره وتلقاه 😂🤪



قسم بالله يفشلون وترا هم انفسهم الي مزعجينا بالمبادي والاخلاق وهم نفسهم الي شادين ع اهلهم وهم نفسهم المتبطحين بالاستراحات مايدري عن مسؤولياته



#هند_القحطاني — 🍁 (@Bo7____m) August 22, 2021

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