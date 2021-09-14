يعقوب بو شهري وانفصال سريع عن فاطمة الأنصاري.. ما القصة؟

وضع غريب حول علاقة مشهور السناب شات يعقوب بو شهري بزوجته فاطمة الأنصاري أوصل الموضوع إلى الإنفصال السريع.

يعقوب بو شهري وردته أسئلة كثيرة حول مغادرة زوجته للمنزل وعودتها إلى المملكة العربية السعودية، وجاء تحديداً في الأسئلة "كيف خلت مرتك تتركك"؟… وتابع آخر "لي ما رديت مع فاطمة".. وجاء في سؤال أحدهم "هذا وتوكم متزوجين وصرتوا تاركين بعض"...

الأسئلة المتداولة دفعت يعقوب بو شهري للرد بغضب غير معتاد وهجوم على المتابعين، وجاء في الفيديو الذي شاركه تحديداً "في أشياء مالك فيها.. ليش هي سافرت وليش انا هنا من دونها.. فاطمة سافرت لأنها محتاجة ايام لتنقل من السعودية للكويت وانا عندي شغل هنا"...

وتابع "مش مضطر أبرر لكم شو اللي يصير وعيب عليكم تسألوا في حدود ترا.. ياللي فايت بين البصلة وقشرتها ما رح يجيك غير ريحتها".. وختم بـ "أنا متجوزك؟ أنا متجوز أمك؟ ليش تسألون ترا ما دخلكم"..

تعليقات يعقوب بو شهري فتحت هجوم الجمهور الذي كان له رأي مختلف كانوا قد شاركوها عبر خاصية التعليقات والتي كانت تحديداً "يخلون حياتهم للعامة ثم يزعلون من الانتقاد محد قالكم تخلون حياتكم فرجه لمن هب ودب"...

وتابع آخر "شفيهم المشاهير يطلعون حياتهم واذا احد تكلم صاحو وقالو خاصه وخاصه انزين او خاصه كان م صورت للناس دامكم تصورون للناس تحملو عجب ينزلو بعدين يصيحو".. وجاء في تعليق أحدهم "امور خاصه يبعد چبدي انت بس ليلة الدخلة ماصورته مشكلة هالمشاهير هياط وتصوير ٢٤ ساعه وبكل التفاصيل وبعدين يگول اموري الخاصه"

زواج يعقوب بو شهري وفاطمة الأنصاري!

يذكر أن زواج الثنائي تم بطريقة سريعة وبعيداً عن الأعين، وفوجئ الجمهور وقتها بصُورة لـ يعقوب من عقد القران والتي ارفقها بتعيلق "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي..اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

للمزيد من قسم الترفيه:

داليا نعيم بجلسة تصوير عنوانها مؤخرتها!

مريم حسين تثير صدمة الجمهور ببطن مُنتفخ.. هل تنتظر طفلها الثاني؟

زوج أصالة نصري بصورة حصرية برفقة طليقته الأولى وأولاده..وصدمة زواجه الثاني من إعلامية!