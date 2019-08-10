ميادة الحناوي تفقد توازنها وتسقط على المسرح.. كيف تعامل معها الجمهور (فيديو)

فقدت الفنانة السورية ميادة الحناوي، توازنها وسقطت على المسرح أثناء أداء إحدى أغانيها في حفل أقامته بتونس أمس الخميس.

وظهرت الحناوي في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مندمجة في غناء "أنا بعشقك"، وفجأة سقطت على المسرح قبل أن يسرع قائد الفرقة المايسترو وبعض المتواجدين في نجدتها.

وقالت ميادة في تصريح لها، إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وأنها المرة الأولى التي تتعرض لهذا الموقف، مشيرة إلى أن حرارة الطقس قد تكون السبب.



بعدها تضامن جمهور مهرجان صفاقس الدولي معها بعد حادثة السقوط من خلال التصفيق والهتاف باسمها، وترديد أغانيها.

واستأذنت ميادة الجمهور الغناء جالسة وأكملت سهرتها وهي جالسة على كرسي، وذلك بعد أن حاولت الغناء وقوفًا لكنها لم تستطع.

وأحيت الفنانة ميادة الحناوي، حفلا غنائيا، الخميس 8 أغسطس، فى مهرجان صفاقس الدولي بتونس.

وغنت خلال الحفل باقة من أغنياتها الشهيرة منها (الحب اللى كان، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، كبريائي، كان يا ما كان، أنا بعشقك)، وغيرها.

يذكر أن الحناوي أحيت فى يونيو الماضي، حفلا غنائيا على مسرح محمد الخامس، ضمن فاعليات مهرجان موازين بالمغرب.

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