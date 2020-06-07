نيللي كريم تعيش قصة حب كبيرة قد تتكلل بالزواج...شاهدوا من هو حبيبها!

عمر إسلام، هو الاسم الذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية والسبب علاقته بـ الممثلة المصرية "نيللي كريم".

وتم تداول خبر مفاده أن الفنانة المصرية قد تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال المصري "عمر إسلام" منذ مدة قريبة، وبعد انتشار الخبر بشكل واسع نفت نيللي موضوع الزواج فقط، مما جعل الجمهور يجزم أنها فعلاً تعيش قصة حب مع رجل الأعمال إلا أنها لم تتكلل بالزواج بعد.

رجل الأعمال عمر إسلام هو صاحب سلسلة المحلات الشهيرة "Trianon" كما أنه الصديق المقرب للهضبة عمرو دياب.

يذكر أن نيللي لها أربعة أطفال كريم ويوسف من زواجها الأول، سيليا وكندة من زوجها الثاني خبير التغذية "هاني أبو نجا".

فنياً، كانت نيللي قد أطلت على جمهورها خلال الموسم الرمضاني بـ مسلسل "بـ 100 وش" والذي جمعها بالممثل "آسر ياسين"، وتدور قصته حول "حول نصابة محترفة يتم النصب عليها من قبل نصاب محترف ايضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر".

وقد حقق العمل نجاح كبير عبر السوشال ميديا ومشاهدات عالية عبر يوتيوب، حتى أن أغنية المسلسل التي حملت اسم "مليونير" حققت ما يقارب 10 مليون مشاهدة.

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