ميريام فارس

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس كليب اغنيتها الجديدة والتي تعود من خلالها لجمهورها بعد غيابها فترة طويلة بسبب مرضها الغامض الذي لم تكشف عنه حتى اللحظة.

وبالتزامن مع طرحها الكليب نشرت فارس صورة من احد اللوكات المُعتمدة في الكيب والتي تُظهرها بشعر منكوش وتحدثت في تعليقها على الصورة عن فترة مرضها قائلة: "الفترة الأخيرة كانت مرحلة صعبة جداً في حياتي خفت بكيت وإنهرت. لكن حبكم ومشاعركم أحاطت بي أمدتني بكل الإيجابية الموجودة في العالم وعدت ووقفت مجدداً وأقول لكم تمتعوا بحياتكم كل لحظة هي نعمة وآمنت في أسوأ الأوقات بأن كل ما يحصل معنا هو بمشيئة الله ولمصلحتنا وهو سوف يساعدنا على اجتيازها. ولقد عدت وأنا اكثر من سعيدة بأن أقدم لكم عملي الأخير "قومي" الذي صُنع بالكثير من العاطفة والعشق".

وتضاربت ردود الفعل حول الكليب ففي الوقت الذي عبر عدد كتير عن إعجابهم بالكليب وفكرته المختلفة وطريقة استعراضها المميزة، بالمقابل انتقد عدد كبير الكليب مُعتبرين أن تقليد الغرب لا يجب أن يكون بكل الأمور.

يُشار إلى ان الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد اختفت فترة طويلة بسبب مرضها وابتعدت عن الساحة الفنية دون أن تكشف ماهية مرضها بالزبط.

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