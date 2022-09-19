ميغان ماركل تتألق في جنازة الملكة إليزابيث.. وهذا ما ترمز إليه أقراطها؟

حضرت دوقة ساسكس ميغان ماركل جنازة الملكة إليزابيث الثانية رفقة الأمير هاري، وضمت في إطلالتها لفتة لطيفة للملكة الراحلة.

بدت ميغان ماركل أنيقة ببساطتها، واعتبرت منارة للأناقة لهذه المناسبة الكئيبة، حيث دعمت زوجها الأمير هاري إلى جانب أفراد آخرين من العائلة المالكة، مُرتديةً إطلالة سوداء تميَّزت بين الكلاسيكية والعصرية في آن معًا.

إطلالة ميغان ماركل في جنازة الملكة إليزابيث





التزمت الدوقة ميغان بآداب الحداد الملكي، وارتدت فستانًا أسود أنيقًا متوسط الطول، جاء تصميمه على طراز الكاب، حيث تدلت قطعة قماش سوادء لتغطي يديها، مانحةً إياها لمسة من الفخامة الملكية، كما تميَّز الفستان بقصة عنق عريضة، ليبزر كتفيها العريضين.

واعتمدت ميغان مكياج من درجات البرونزي وظلال العيون عيون سموكي كثيف لإبراز ملامحها وتسليط الضوء على تقاسيم وجهها الحادة، في حين اختارت تسريحة شعر منخفضة على شكل كعكة.

وأكملت دوقة ساسكس إطلالتها بانتعال حذاء أسود ذي كعب عالٍ نسَّقته بجوارب سوداء شفافة، وتزيَّنت بقبعة رأس بيضاوية كبيرة، وارتدت قفازات سوداء طويلة.

ميغان ماركل تكرم الملكة إلزابيث

وسلطت ميغان الأضواء ناحية المجوهرات التي تزيَّنت بها في الجنازة تكريمًا للملكة إليزابيث، حيث اختارت ارتداء أقراط من اللؤلؤ، وهي ذات الأقراط التي أهديت لها الراحلة في إحدى ارتباطاتهما.

ويجدر الإشارة إلى أن علاقة ميغان بالملكة كانت وثيقة، فقد أوضحت خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري أن الملكة عاملتها بطريقة رائعة، فخلال إحدى ارتباطاتهما المشتركة معًا، تناولتا الفطور ومنحتها الملكة هدية جميلة، وكانت أقراطًا من اللؤلؤ وقلادة متطابقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ميغان مجوهرات أهديت لها من قبل الملكة الراحلة، فقد سبق أن ارتدت تاج ألماسي أعارته لها الملكة يوم زفافها من هاري.

غياب أبناء ميغان ماركل عن جنازة الملكة

أفادت التقارير الملكة أن ميغان ماركل وهاري تركا طفليهما آرتشي وليليبيت في منزلها بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية المربيات ووالدة الدوقة، دوريا راجلاند؛ نظرًا لعمرهما الصغير.

في حين تواجد في جنازة الملكة كل من الأمير جورج والأميرة تشارلوت، أبناء الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.