ميغان ماركل تطلب لقاءً خاصاً مع الملك تشارلز.. إليك التفاصيل والأسباب

انتهت مراسم جنازة الملكة الراحلة "اليزابيث الثانية" يوم الاثنين الماضي، حيث عاد جميع أفراد العائلة المالكة إلى حياتهم الخاصة، وهو ما يشمل عودة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى مقر اقامتهما الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ميغان ماركل تريد مقابلة الملك تشارلز

وفي خطوة جريئة وغير متوّقعة قامت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" بطلب اجتماع فردي وخاص مع الملك تشارلز وذلك قبل رحيلها الى مكان سكنها في الولايات المتحدة الامريكية.

ونشر نيل شون عبر صفحته الخاصة على موقع "يوتيوب" بأن دوقة ساسكس الفنانة المعتزلة "ميغان ماركل" أرسلت رسالة خاصة إلى الملك تشارلز تطلب من خلالها مقابلته بشكل شخصي.

وأكّد شون بأن ميغان أوضحت في الرسالة بأنها تريد هذه الفرصة من أجل لقاء الملك تشارلز بهدف تنقية الأجواء بعد التوترّات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بين دوقة ساسكس والأمير هاري من جهة والعائلة المالكة البريطانية من جهة أخرى.

وقد وصف شون بأن هذه الخطوة التي قامت بها زوجة الأمير هاري بالجريئة حيث انها تفكر باستغلال هذه الفرصة في حال وافق الملك تشارلز على لقائها وذلك لشرح الاسباب التي جعلتها تقوم بالتصرفات التي قامت بها في الفترة الأخيرة.

علاقة ميغان ماركل بالعائلة المالكة

يشار بأن علاقة دوقة ساسكس بالعائلة المالكة غير حيدة ابدًا وذلك منذ تخلّيها هي والأمير هاري عن مهماتهم العسكريّة والملكيّة ومغادرتهما المملكة المتحدة من اجل العيش في الولايات المتحدة الامريكية.

بالإضافة إلى المقابلة التي قام بها الثنائي مع الإعلامية أوبرا وينفري واتي كشفا من خلالها الكثير من المعلومات والأسرار التي زادت من حدّة التوترات مع العائلة المالكة.