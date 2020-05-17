مي العيدان تثير الجدل بتعليق عنصري ضد محمد رمضان ووالده.. والجمهور: "مريضة نفسيًا"!

أشعلت الإعلامية الكويتية مي العيدان موجة من الغضب والجدل حولها بسبب تعليق مسيء وعنصري منها على صورة للفنان محمد رمضان جمعته بوالده، إذ وصفت شكله بأنه "يخرّع".

وعلى إثر ذلك، هاجم الجمهور مي العيدان، وطالبت العديد من التعليقات محمد رمضان بأن يقيم دعوى قضائية ضدها بسبب إهانتها له ولوالده.

وبعد أن انهالت الانتقادات اللاذعة على مي العيدان من قبل الجمهور، قررت حذف المنشور من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن البعض احتفظ بصورة عن المنشور والتي علقت فيه الإعلامية الكويتية على صورة رمضان وهو يقبل يد والده وقالت: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه..واي أبوه يخرع".

وعلى الرغم أنها حذفت المنشور، إلّا أن العيدان لم تقدم اعتذارًا صريحًا عما بدر منها، وهو ما جعل الجمهور يواصل انتقاداته وهجومه عليها واصفين إياها بالعنصرية.

من جهة أخرى، يواصل محمد رمضان خلال رمضان 2020 تألقه ونجاحه من خلال مسلسل "البرنس" والذي يتصدر في كل حلقة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع جوجل، ويشاركه في بطولته أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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