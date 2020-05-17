نادين نسيب نجيم تنفجر غضبًا على "الكاست".. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني السابق "خمسة ونص".

وأظهر الفيديو نادين في الكواليس وهي تصور مشهدًا مع الممثل السوري "معتصم النهار"، وبمقلب متفق عليه من قبل فريق العمل، فقد عمدوا لاستفزاز نادين من خلال مسؤول التصوير.

بداية الأمر كان باختيار الزاوية المناسبة للتصوير، ومن ثم تبادل تعليقات كان من بينها: "وجهك بلمع، أنا بدي علمك الزاوية الصح، جيبولنا حد بعرف يمثل".

نادين في البداية، أبدت رد فعل عصبي نتيجة الاستفزاز الذي تعرضت له حتى إنها تركت التصوير، ثم عادت مرة أخرى وعندما حاول المسؤول استفزازها بـ "شو إسم حضرتك"؟ ردت عليه بـ "ريبيكا سيلفدور"، وتابعوا التصوير لتستفز مرة أخرى وتشعر أن الأمر مجرد مقلب.

رد فعل نادين أثار إعجاب الجمهور الذي علق بـ "أول مرة نشوفها معصبة"، وأضاف أخر "عصبية حلوة".

يذكر أن نادين تستكمل تصوير مشاهد مسلسلها القادم "2020"، وهو من بطولة الممثل السوري قصي خولي ونخبة من النجوم.

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