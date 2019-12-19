مي حريري إلى جانب سيلينا غوميز في هذا النجاح العالمي.. فيديو!

تحقق الفنانة اللبنانية "مي حريري" نجاحًا هائلًا بأخر إصداراتها الفنية "أنا وهوي".

هذه المرة النجاح ليس على مستوى الوطن العربي، بل وصل إلى نجاح عالمي عبر تطبيق الأغاني"Spotify". إذ احتلت الأغنية المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر رواجاً في العالم، فيما احتلت النجمة العالمية سيلينا غوميز المرتبة الأولى.

"أنا وهوي" من كلمات والحان الفنان "سليم عساف"، وتم إطلاق الأغنية عبر قناة الفنانة الرسمية في يوتيوب وتمكنت من تحقيق أكثر من 300 ألف مشاهدة.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة لإحياء حفل ليلة رأس السنة في لندن إلى جانب النجم اللبناني "أيمن زبيب".

يذكر أن الفنانة مي كانت قد صرحت لموقع البوابة الإخباري أنها ستطرح عمل غنائي باللغة الإنجليزية تحت إسم "Room for Two" بتعاون مع الملحن العالمي "Corey Chorus" الذي سبق وتعامل مع النجمة العالمية "ٌRihanna" وسيتم تصويرها كفيديو كليب، إضافة إلى أغنية تحمل عنوان "عايشة دورين" بتعاون مع الدي جي أسامة وستطرح أيضاً على شكل فيديو كليب.

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