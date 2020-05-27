نيللي كريم حديث الجمهور بسبب فستانها المكشوف من منطقة الصدر!

تداول رواد السوشال ميديا صورة للممثلة المصرية "نيللي كريم" وهي ترتدي فستان أسود مكشوف من منطقة الصدر بطريقة أثارت غضب الجمهور.

الفستان كشف عن المنطقة العلوية بطريقة وصفها الجمهور بـ المستفزة، فيما دافع البعض وأكد أن وضعية التصوير لم تكن مثالية لـ التقاط الصورة.

من جهة أخرى، حققت نيللي نجاح كبير بمسلسلها الرمضاني بـ 100 وش والذي شاركها بطولته النجم المصري "آسر ياسين"، ونخبة من النجوم من بينهم "مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي"، وتدور أحداث العمل حول شخصية سكر وهي نصابة محترفة إلا أنه يتم النصب عليها من قِبل شخصية عمر وهو أيضاً نصاب محترف، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

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كما نال المسلسل المرتبة الأولى لقائمة المسلسلات المفضلة للجمهور بنسبة 53% من نسبة المصوتين، كما نال تهنئات واسعة من المشاهير وكان من بينهم "أحمد صلاح حسني".

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