مي حريري تشعل السوشال ميديا بوصلة رقص من الحجر الصحي..فيديو!

انتشر عبر السوشال ميديا فيديو راقص للفنانة اللبنانية "مي حريري" من داخل الحجر الصحي التي تعيشه بسبب فيروس كورونا.

طليقة الفنان الراحل "ملحم بركات" ظهرت بالبيجاما وهي ترقص على أنغام الأغنية المصرية الشعبية "بنت الجيران" من قلب بيتها وكأنها توجه رسالة للجمهور أنها هكذا تقضي وقتها في البيت ولا تشعر بالملل بسبب الحجر الصحي.

في نفس السياق كانت قد شاركت مي صورة جديدة لها من وحي فيروس كورونا وهي ترتدي كمامة وعلى الأغلب أنها من الألماس مما أثار غضب الجمهور الذي إتهمها بالـ show off إلا أنها لم تهتم بالموضوع وفضلت عدم الرد.

يذكر أن مي تزوجت 3 مرات في حياتها، أولها وهي في عمر الـ 14 وأنجبت منه ابنتها الكبرى منال، إلا أن الزواج انتهى بعد عدة سنوات، لتتعرف على الموسيقار الراحل "ملحم بركات" وتتزوج منه في عمر الـ 19 بعدما أعلن زواجه ليتمكن من الزواج منها، وقد أشعلت قصة حبها السوشال ميديا على الرغم من الخلافات المتكررة والتي وصلت للمحاكم لتنتهي برحيل الموسيقار، وأثمر عن زواجهما طفل وحيد وهو "ملحم جونيور". أما آخر زيجاتها والتي أثمر عنها ابنتها "سارة" قد واجهت مشاكل أيضاً بسبب رغبة زوجها بأن تتفرغ للبيت وتترك الفن، ومع رفض الأخيرة للموضوع إنتهى بالإنفصال.



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