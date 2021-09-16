مي حريري تستغيث وتطلب المساعدة بفيديو صادم!

فاجأت الفنانة اللبنانية مي حريري الجمهور بفيديو صادم كانت قد شاركته عبر حسابها في انستقرام تطلب فيه المساعدة.

مي حريري بدأت الفيديو بالحديث عن تعرضها للطعن من قبل أحد المقربين منها والذي رفع دعوى قضائية ضدها في فرنسا حيث تقيم منذ أكثر من سنة، وتابعت بطلب مبلغ مالي مُستعجل يصل لـ 21 ألف دولار أمريكي تقريباً حتى تتمكن من الإستمرار بالدعوة القضائية.

الجمهور بدوره كان من بين الساخر وبين من تعاطف معها بعدة تعليقات جاء فيها:

"لقيتي فلوس للفلر والشد ومالقيتي لقضيتك تدفعي".. وتابع آخر "الله يكون معاها كيف نتواصل معاها الله يوفقكم يلي معو حسابها يخبر".. وجاء في تعليق أحدهم "انا مكانك ببيع شيء من ممتلكاتي،وما اطلع اطلب مصاري من الناس،والله شيء يخجل لانك مش محتاجة انت عندك ،خلي الناس الفقراء يطلبون مساعدة"... في حين أضاف آخر "ما فهمت بكونو يعملو حفلات و يلبسو ماركات و ما يتزوجوا غير من رجال الاعمال بعد فترة ينطفي شهرتهم تلاقيهم بدهم مساعدة يعني مثل ام حلا و هاي و في غيرها كتير يعني لي ما تحاولوا تأمنوا المستقبل".

مي حريري تثير الجدل!

منذ أيام تم تداول فيديو يمكن اعتباره راقصاً للفنانة اللبنانية مي حريري والذي أظهرها وهي ترتدي فستان من نقشة النمر بحركات وصفها البعض بالغريبة، وأطلق الجمهور عدة تعليقات ساخرة على الفيديو والتي كان منها "هي لما عرفت انه جوز ياسمين صبري طلعله اخ".. وتابع آخر "كله كوم وصوت خبيط الخزانه كوم تاني ضحكت".. وجاء في تعليق أحدهم "يا الله شو بها شو عم بيصير معها".

مي حريري واصابتها خلال انفجار بيروت!

مي حريري كانت قد أصيبت خلال إنفجار بيروت وتم تداول صُورة لها من داخل إحدى المستشفيات وقيل وقتها أنها توجهت لـ لندن من أجل العلاج بعد أن أصيبت بأنفها بحسب الأخبار المتداولة وقتها، كما تم تداول فيديو لها وهي تصرخ من داخل منزلها لحظة الإنفجار الكبير في مرفأ بيروت والذي حصد أرواح المئات.

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