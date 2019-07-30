مي نور الشريف متهمة بالإساءة إلى الراحل فاروق الفيشاوي والنقابة ترد..إليكم القصة كاملة!

يبدو أن الفنانة مي نور الشريف ستعاني الفترة القادمة بسبب ما حدث معها مؤخرًا، حيث أنها تورطت واتهمت بالإساءة إلى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وذلك بعدما انتشرت محادثة لها مع شخص آخر على موقع إنستغرام.

وبدأت القصة، عندما تناقل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل محادثة باسم مي نور الشريف مع شخص آخر، ودار فيها حوار حول عزاء الفنان الراحل، وجاء في المحادثة: " ميوش كنتي فين" لترد: كنت في عزا فاروق الفيشاوي"، فرد الطرف الآخر: "الله يرحمه طول عمرك صاحبة واجب"، فكان الرد الصادم من مي: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف..ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه".

وبعد الهجوم عليها بسبب ما جاء في المحادثة والبيان الذي ردت فيه نقابة المهن التمثيلية على ما حدث، سارعت مي الشريف بالرد من خلال مقطع فيديو لتوضيح ملابسات ما حدث وحقيقة المحادثة التي انتشرت، وعلقت: " الكلام الحقير الذي كتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة له وإهانة لي.. فأرجوكم من يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه".

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاما، صباح يوم الخميس الماضي، داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تراجعت حالته بشكل كبير بعد توقف وظائف الكبد تماما، وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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