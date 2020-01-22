نادية لطفي تكشف تطورات حالتها الصحية وتعتذر لابنة ماجدة الصباحي

كشفت الفنانة المصرية نادية لطفي، تطورات حالتها الصحية، بعد نقلها إلى المستشفى منذ أيام، ودخولها العناية المركزة بعد ارتفاع درجة حرارتها وإصابتها بنزلة شعبية حادة.

وقالت نادية في تصريحات صحفية: "اليوم أنا أفضل كثيرًا من أمس، ودرجة الحرارة انخفضت والحمد لله".

وأضافت: "لكن خبر وفاة الفنانة ماجدة كان مؤلمًا بالنسبة لي جدًا لأنها أستاذة وفنانة لها بصمات وتاريخ فني، سيظل مرتبطًا بأحداث الوطن وانتمائها للعروبة والنماذج التي قدمتها".

وأردفت: "كنت أتمنى أن أكون متواجدة في العزاء، ولكن أقدم اعتذاري الشديد لابنتها غادة نافع، وأطلب منها أن تسامحني لغيابي بسبب ظروفي الصحية".

وكانت نادية لطفي قد أجرت عملية جراحية وظلت 3 ساعات في العناية المركزة قبل أن تخرج، وحرص أصدقاؤها من نجوم الوسط الفني على زيارتها لطمأنة جمهورها عليها.

ومنذ ذلك الحين تنتشر الكثير مَن الشائعات حول وفاتها، إلى أن أصدر المستشفى العسكري بيانا بأن حالتها الصحية مستقرة، وبعدها خرجت بنفسها للرد على تلك الشائعات بطريقة كوميدية ساخرة، حيث علقت حينها: "سعيكم مشكور، ونشكر كل المعزّين وغير المعزّين".

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