نادين الراسي تستعد لدخول القفص الذهبي مع خطيبها الذي يصغرها بأعوام..فيديو!

حلت الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" ضيفة على برنامج "راحت علينا" من تقديم الإعلامي "هشام حداد".

نادين كشفت أنا تستعد لدخول القفص الذهبي في شهر أغسطس من السنة الحالية مع خطيبها المدعو "مجد"، أما الإشبينة فهي رفيقتها والتي تقيم في فرنسا وستحرص على أن تكون متواجدة في لبنان بـ طيارة خاصة.

أما المشاهير الذين سيحيون الحفل هم "ناجي الأسطا، جورج الراسي"، والنجم وائل كفوري في حال كان متواجداً في لبنان، كما أكدت أن سترتدي الفستان الأبيض الذي يصممه خصيصاً لها المصمم اللبناني "حنا توما".

يذكر أن نادين كانت قد عاشت تجربتين زواج، الثانية كانت سيئة إذ إنتهت بالطلاق والمحاكم على قصة حضانة الأطفال "ماسيل وكارال"، أما زواجها الأول الذي أثمر عنه إبنها "مارك" إنتهى من دون مشاكل وبطريقة ودية.

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