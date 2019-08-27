بعد نجاح أغنيته الأخيرة "سلّمي" ناصيف زيتون يشعل مواقع التواصل بصورة مع والدته

استحوذ الفنان ناصيف زيتون على نسبة كبيرة من المعجبين والمحبين في كافة أرجاء الوطن العربي، وبالتأكيد يعود ذلك إلى شخصيته المحبوبة وصوته الرائع واختياراته الموفقة للأغاني التي تستطيع تحطيم الأرقام القياسية خلال ساعات وأيام قليلة.

وبعد نجاح أغنيته الأخيرة بعنوان "سلّمي" والتي قاربت على تخطي حاجز الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد طرحها بأربعة أيام، اجتاح ناصيف يوم أمس موقع إنستغرام بعد مشاركته للجمهور صورة له برفقة والدته، وترك عليها تعليقًا قال فيه: " لا أطول السالفة ولاعيدها.. الدنية ظلمة وروحي گمرة تريدها.. اليبوس الايد ينذل شي أكيد.. وأمي ترفع راسي لو بست ايدها".

وفي سياق متصل، لم تكن أغنية "سلّمي" الأغنية الوحيدة التي طرحها ناصيف زيتون ولاقت نجاحًا، حيث أنه طرح خلال موسم الصيف عدة أغاني لاقت إعجابًا كبيرًا من الجمهور ومن بينهم: أغنية "تكة" وأغنية "أنا معك" وأغنية " كل يوم بحبك" وأغنية " وصلك خبر".

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