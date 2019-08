بعد نجاح أغنيته الأخيرة "سلّمي" ناصيف زيتون يشعل مواقع التواصل بصورة مع والدته

لا اطول السالفة ولاعيدها الدنية ظلمة وروحي گمرة تريدها اليبوس الايد ينذل شي اكيد وامي ترفع راسي لو بست ايدها #أمي ❤️ #NassifZeytoun 💡

A post shared by Nassif Zeytoun (@nassifzeytoun) on Aug 25, 2019 at 5:09am PDT