نادين لبكي في الأوسكار.. فهل تحقق حلم الجمهور العربي؟!

يترقب الجمهور العربي الليلة حفل جوائر الأوسكار من اجل دعم فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي والذي ترشح عن قائمة أفضل فيلم أجنبي.

ويتنافس الفيلم مع عدد من الأفلام الأجنبية الأخرى من بينها المكسيكي Roma، والفيلم الياباني Shoplifters، والفيلم البولندي Cold War، والفيلم الألماني Never Look Away.

ويروي الفيلم قصة فتى فقير يرفع قضيه ضد والديه بالمحكمة لانجابه في ظل الظروف التعيسة التي يعيشها، واستعانت لبكي بعدد من الأطفال الموهوبين.

فيما حقق الفيلم نسبة مشاهدات عالية جدًا في جميع دور السينما التي قامت بعرضه، ويدعم الفيلم ولبكي عدد كبير من المشاهير العرب والعالميين من بينهم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وكان الفيلم قد حصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، وسيقام حفل الأوسكار الليلة على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

فهل تحقق المخرجة اللبنانية نادين لبكي حلمها وحلم الجمهور العربي وتحصد جائزة الأوسكار؟!

