هشام الهويش يجتمع مع زميله في ستار أكاديمي.. لن تستطيعوا التعرف عليه!

هشام الهويش

كشف السعودي هشام الهويش نجم برنامج ستار اكاديمي بموسه الثاني عن مفاجأة كبيرة عبر حسابه في إنستغرام، ونشر الهويش فيديو يتحدث فيه عن زملائه في البرنامج وعلاقته بهم خصوصًا بعد مرور 13 عامًا على عرضه.

وقال الهويش إنه وخلال تواجده في المطار التقى بالصدفة بالمتسابق البحريني احمد صلاح الدين، مشوقًا الجمهور لشكل صلاح الدين والاختلافات التي طرأت عليه وكيف أصبح.

وقام بالبداية بنشر صورة تجمعه بأحمد صلاح الدين من البرنامج يظهران فيها بعمر الشباب، ثم نشر فيديو حديث يجمعه بالمتسابق صلاح الدين.

وعبر هشام عن صدمته للتغير الكبير الذي طرأ على صلاح الدين والذي أكد بدوره أنه "كبر" ولم يعد في عمر الشباب، وقال إنه يعيش حاليًا في الإمارات وتزوج ولديه ولد وابنتين.

وتفاعل جمهور الفنان السعودي مع التغيير الكبير الذي حصل على شكل المتسابق البحريني احمد صلاح الدين والذي اختفى عن الأضواء بعد البرنامج.

في المقابل قام الهويش بنشر صورة من برنامج ستار اكاديمي بموسمه الثاني تجمعه بكافة زملائه خلال البرنامج والذي عُرض عام 2005.

يُذكر ان هشام الهويش كان قد حصل على لقب ستار اكاديمي في موسمه الثاني.

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