خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار إليها بأحدث صور لها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام خلال الحلقة الأخيرة من برنامج كلام نواعم على شاشة mbc1.

نادين نجيم تلفت الأنظار بهوت شورت من فالنتينو

اختارت نادين نجيم في أحدث ظهور لها من ماركة فالنتينوValentino حيث ارتدت طقم مكون من قطعتين توب أشبه بفستان قصير نسقته مع هوت شورت بألوان الميتاليك، فيما جاءت الأكمام مزينة بالريش باللون التركواز.

وأكملت نادين نجيم اللوك بارتداء حذاء كعب عالي باللون الزهري أعطى مظهر أجميل لإطلالتها، أما من الناحية الجمالية تركت النجمة اللبنانية شعرها الكيرلي الطويل منسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم بألوان ترابية ناسب ملامح وجهها من خبير المكياج ستيف وهبة.

طلاق وخطوبة نادين نجيم

أعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم في سبتمبر 2019 طلاقها من زوجها السابق رجل الأعمال "هادي أسمر" بعد زواج استمر 8 سنوات وأنجبت منه طفلين "هيفن وجيوفاني"، وفي فبراير 2023 أعلنت خطبتها على رجل الأعمال "ناريغ ناربيكيان"، بعدما تقدم لها بعرض زواج خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وُلدت الممثلة وعارضة الأزياء نادين نجيم في منطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت 7 فبراير للعام 1984م، وتعود أصولها إلى منطقة وادي البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية، وهي مسقط رأس عائلتها.

تتمتع نادين نجيم بالجنسية التونسية وحصلت على شهادة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في لبنان، وهي حاصلة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، وبدأت في مجال عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن "تلفزيون" الواقع في التلفزيون اللبناني، والذي حدث للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يكرر بعدها، وحصدت على اللقب بعد فوزها على منافستها التي تدعى لاميتا فرنجية، ثم تأهلت نادين بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

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