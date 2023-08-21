نادين نجيم تفضل العزلة عن الاختلاط بالمنافقين.. شاهد الفيديو

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم حالة من الجدل وموجة من التساؤلات بعد مشاركتها مقطع فيديو تتحدث فيه عن المقربين الذي يضمرون لها الشر، مشيرةً إلى أنها تفضل العزلة على الاختلاط بالشخصيات السلبية والمنافقة.

نادين نجيم تفضل العزلة

نجيم شاركت فيديو لها أرفقته بمقطع صوت تحفيزي يتحدث فيه عن أفضلية البقاء وحيدًا والتركيز على الذات بدلًا من التعامل مع شخصيات مريضة نفسيًا، فعوضًا عن تلقيها العلاج يقررون اقتحام حياة الآخرين من أجل أذيتهم عمدًا، لأنهم تأذوا سابقًا.

وأضاف المقطع الصوتي أنه حينما يقوم الشخص الذي يعاني من مرض نفسي بأذية الشخص الصادق يطلقون عليه بوصف "المجنون" بسبب رد فعله على تصرفاتهم

واختتم الفيديو بالإشارة إلى أن على المرء عدم أخذ الأمور بشخصية، فالأشخاص الآخرين بحروب مع أنفسهم، ولا علاقة له بتصرفاتهم وأفعالهم.

وأرفقت نجيم الفيديو بتعليق: "شو رأيكم بالكلام؟ أنا بوافق وكلامه صح.. بحس إنه الأذية صارت تجي من أقرب الناس، والثقة شبه معدمة… فعلاً عمْ فضّل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين أو منافقين..هل بتوافقوا انه في ناس بتدخل على حياتك بس لتأذيك؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور نادين، فكتبت إحداهن: "شيئ طبيعي تنأزي نادين لانك انسانه ناجحه وكل انسان ناجح بتعرض للأذى حتى من اقرب لناس الو لاتحزني افرحي".

وعلَّقت أخرى: "لا أكيد ما لازم نختار العزلة بسبب هيك ناس لأنو هيك يكونو نجحوا بمهمتهم وحجموكي بالعكس ضلك على طول راسك مرفوع مع طاقة إيجابية وثقة عالية بنفسك هيك بموتو من القهر".

