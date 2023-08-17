نقل نادين نجيم للمشفى بعد تعرضها للاعتداء.. وهذه الحقيقة!

انتشرت أخبار تفيد محاولة مجموعة من الأفراد مجهولي الهوية الاعتداء على الفنانة اللبنانية نادين نجيم أثناء تواجدها في منطقة قاريا في أعالي قضاء كسروان.

نادين نجيم تتعرض للاعتداء

ولفتت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير أن نادين رصدت تبكي وفي حالة من الذعر والخوف أثناء تواجدها أمام الشاليه الخاص به، وجرى نقلها إلى مشفى قريب من المنطقة؛ نتيجة تعرضها لنوبة ذعر بسبب ما وقع لها.

من جهتها، خرجت نجيم عن صمتها لنفي الشائعات المتداولة حولها، معيدة نشر الخبر عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وكتبت مطمئنة جمهورها: "حدا بعتلي هيدا الحبر وكتار عم يتصلو فيي أنا منيحة والله ما في شي.. ما بعرف مين ورا هيك خبر وشو الهدف منه بس أنا كتير منيحة".

وأضافت: "الحمد الله مع ولادي عم بتعشى ورواق".

كما نشرت نجيم بعد ذلك العديد من الفيديوهات ومقاطع الفيديو التي تجمعها بنجليها "هيفن" و"جوفاني".

وفي إحدى الفيديوهات، تظهر نادين تداعب نجلها، مشيرةً إلى أنه تعرض لجرح في قدمه وجرى خياطته.

نادين نجيم تهاجم صحيفة ادعت تواجدها في المحكمة

ويُشار إلى أن نجيم عانت خلال الفترة الماضية من الشائعات، فقد هاجمت قبل عدة أيام إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشرها شائعات حول رفع طليقها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر قضية ضدها وهو ما يفسر تواجدها في قصر العدل.

وأعادت نجيم مشاركة الخبر عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام"، مشددةً على أنها من رفعت دعوى في حق طليقها تتهمه بالتلفيق والتزوير والقدح والذم، مُشيرةً إلى أنه من توجه للمحكمة من أجل استجوابه قبل أسبوعين.

ووجهت نجيم رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين عن الصفحة، قائلة: "روح انضب بقى انت ويلي عم يدفعولك و اسكوت احسن ما انت كمان تلحقوا 😎 ما تشوه الحقيقة احسنلك".

ولفتت إلى أنها عانت لـ4 سنوات، ولن تلتزم الصمت بعد الآن، مضيفة: "سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي سكتت 4 سنين و انا عم اتعذب مني مستعدة بقى اسكت عن كرامتي و كرامة ولادي حتى احمي ناس عم تطعن فيي ليل نهار و تشوه سمعتي مين ما كان يكون".