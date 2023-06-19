نادين نجيم تكشف أسباب الطلاق.. وتصف شريك الحياة بـ"البطيخة"

حلَّت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة في برنامج "كلام نواعم"، تطرقت فيه للحديث عن مواضيع شتى من بينها الطلاق، والزواج، والحب، والأمومة، وغيرها الكثير.

نادين نجيم والطلاق

كشفت نادين نجيم أن الطلاق يحدث بين الشريكين ليس لأن أحدهما أو كليهما سيء، بل يأتي بعد مدة طويلة من عدم التوافق النفسي، والفكري، والروحي، واختلاف الأذواق وطريقة التفكير بكيفية التعامل مع الأمور اليومية والتفاصيل الصغيرة.

وأوضحت نجيم إلى أنها تمنح التفاصيل الصغيرة أهمية كبيرة في حياتها، مُشيرةً إلى أن على المرء عدم التغاظى عن الأمور الصغيرة كي لا تكبر وتزداد اتساعًا مع مرور الوقت وتصبح محورية، لافتةً إلى أن الطلاق يأتي حينما تزداد السلبيات ويصبح من الاستحالة تحسينها.

وبيَّنت نجيم أنها رفضت الحديث عن أسباب طلاق؛ لأنه أمر شخصي وحديثها عنه لن يأتي بجدوة، كما أنها تعلم ما تدريه كونها تعيش مع ذلك الشخص مشددةً على أن "البيوت أسرار".

وأوضحت أن الأفراد بإمكانهم الخروج من العلاقة بطريقة راقية وحضارية في حال كانا ناضجين ومتفهمين وذوي أخلاق، لافتةً إلى أن الغالبية الكبرى من المجتمع تضع الحق على المرأة.

مصدر سعادة نادين نجيم

وكشفت نجيم أن مصدر سعادة الإنسان لا بد أن يأتي من داخله، لكن أكَّدت أن المرء لا يستطيع العيش بمفرده فيتطلب منه الوضع مشاركة السعادة مع غيره، لكن شددت على أنه لا بد من اختيار الأشخاص الصح الذين سيشارك معه المرء سعادته.

وأكَّدت أنها تجد سعادتها الفعلية مع أطفالها، ثم شريك الحياة التي وصفته بـ"البطيخة"، فلا يمكن للمرء معرفة ما إذا كان جيدًا أم لا إلَّا بعد المعاشرة ومع الوقت.

تحديات تواجهها نادين نجيم

ومن بين التحديات التي تواجهها نادين في حياتها، كشفت إلى أنها تعمل جاهدة على أن لا يعيش أطفالها عقدة بسبب طلاقها من زوجها هادي أسمر، لافتةً إلى أنها تعمل جاهدة على زيادة وعي أبنائها، وتحديدًا ابنتها "هيفن"، حول الزواج والحب وعدم تشويه صورتهما في عقليهما.



