نادين نجيم: "شخصيتي في مسلسل 5 ونص تشبه قصة حياة الأميرة ديانا"

بعد مرور أكثر من 14 حلقة من مسلسل "5 ونص"، كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أنها كانت تقصد تجسيد شخصية الأميرة ديانا، وهو الأمر التي كانت تود أن يكتشفه المشاهدون بنفسهم من خلال الأحداث، دون أن تعلن عن ذلك بشكل صريح.

وجاء تعليق نجيم على تجسيدها لشخصية الأميرة ديانا في "5 ونص" ردًا على إحدى المتابعات عبر موقع تويتر، والتي لاحظت أن شخصية بيان في المسلسل تشبه إلى حد كبير قصة حياة الأميرة الراحلة والتي كانت تحب مساعدة الناس، لترد نادين وتعلق: "هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة".

هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة ❤️ https://t.co/WjepXTgcbI — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) ١٩ مايو ٢٠١٩

يذكر أن الممثلة نادين نسيب نجيم تخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل "​خمسة ونص​" الى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر.

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