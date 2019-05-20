نوال الزغبي تعترف برغبتها الابتعاد عن الفن وهذا هو الوقت الذي ستعتزل فيه!

حلت الفنانة اللبنانية وصاحبة لقب النجمة الذهبية نوال الزغبي، ضيفة على برنامج "عائشة شو" الذي أذيع يوم أمس على شاشة النهار، وكشفت عن نيتها الابتعاد عن عالم الفن، مؤكدة أنها فكرت بالاعتزال أكثر من مرة ولا زالت تراودها الفكرة باستمرار.

وأوضحت الزغبي أن موضوع الاعتزال أصبح من ضمن أولوياتها مؤخرًا، وعن الوقت الذي ستتوقف فيه عن الغناء وتبتعد فيه عن الفن كليًا، كشفت أنها إذا وصلت سن الستين ستتوقف عن الغناء بشكل نهائي، ولن يكون هناك أي تردد تجاه هذا القرار.

على صعيد آخر، كانت النجمة نوال الزغبي قد اعترفت في إحدى اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا، بأنها شوهت وجهها بعدما قامت بالحصول على احدى العقاقير التجميلية من أجل أخفاء بعض التجاعيد ، بالإضافة الى رغبتها فى تكبير حجم شفاهها ، ولكن الطبيب أعطى لها عقار خطأ ، وهو ما أدى إلى حدوث انتفاخ في وجهها.

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