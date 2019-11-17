نجوى كرم تُضيئ "مسرح دار الأوبرا السلطانية" بإطلالتين ملكيتين!

أحيت شمس الغنية اللبنانية "نجوى كرم" حفلان في سلطنة عُمان على مسرح "دار الأوبرا العُماني".

الحفلة الأولى كانت في 14 من الشهر الحالي إلى جانب النجم اللبناني "مروان خوري"، واختارت نجوى لإطلالتها الأولى فستان فخم يشبه فستان الأميرات بلون النود مع تطريز باللون الفضي والذهبي من تصميم المصمم اللبناني "رامي قاضي"، واضافت عقد ضخم على رقبتها ناسب الإطلالة.

أما للحفل الثاني الذي اُقيم في 15 من الشهر الحالي، اختارت فستان ذهبي مغطى بالريش من الأسفل أبرز منحنيات جسدها الرشيق بطريقة جميلة.

حازت إطلالتي نجوى كرم على رضا الجمهور العربي، وأطلقوا عليها لقب "ملكة الأناقة".

وغنت كرم مجموعة من أغانيها من بينها "تعا بورد، ما في نوم، لشحد حبك، خليني شوفك، ملعون أبو العشق.." إلى جانب مجموعة أخرى من أغانيها.

وبعد إنتهاء حفلها، سجلت الفنانة اللبنانية إسمها في كتاب تاريخ الفنانيين الذين أحيوا حفلات في عُمان، وعلقت "عقبال ما يكون بلدنا لبنان بعافية تَ يكون مؤهّل ليستقبل فنّانين العالم كلّو ويمضوا على كتاب التاريخ عنّا إنّن مرقوا بهالبلد الحلو".

للمزيد من أجدد خبرية: