ناصر القصبي يشن هجومًا على برنامج "قلبي اطمأن" لهذا السبب

خرج الفنان السعودي ناصر القصبي عن صمته ووجه انتقادات للبرنامج الشهير بالمساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان، وهو برنامج "قلبي اطمأن" الذي يقدمه الإماراتي غيث، وذلك بعد عرض حلقة الممثل اللبناني صلاح تيزاني الشهير بـ"أبو سليم".

وتم خلال الحلقة مساعدة الفنان صلاح تيزاني من خلال تأمينه صحيًا وماليًا بشكل شهري لمدة عامين إلى جانب التكفل بكافة التكاليف الخاصة بعملية زوجته، وعلى إثر ذلك، علق ناصر القصبي وقال عبر تويتر: "البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرتة الإنسانيه النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان".

وتابع قائلًا: "لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم .. أرآها مؤذية ومهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلا".

البرنامج الأماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبه في المواسم السابقه لفكرتة الأنسانيه النبيله ولا شك ان صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان . لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلاً https://t.co/YATf8h4uTH — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 15, 2020

على صعيد آخر، كان الفنان ناصر القصبي قد أثار الجدل خلال شهر رمضان 2020 بسبب مسلسله "مخرج 7"، والذي اتهم بأنه كان يروّج في حلقاته للتطبيع والمثلية وغيرها من المواضيع المرفوضة في الوطن العربي وغير قابلة للنقاش أو الجدل.

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