ناصر القصبي يتحدث عن المثلية في مسلسله ويثير الجدل!

ناصر القصبي : المثليون جنسيا ليسوا بشر ولا حقوق لهم... #ناصر_القصبي #السعودية #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #مخرج_٧ #أسيل_عمران

