ناصر القصبي يتحدث عن المثلية في مسلسله ويثير الجدل!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو من مسلسل "مخرج 7" الذي يشاركه فيه الممثل السعودي ناصر القصبي بجانب نخبة من الوجوه.

المشهد الذي جمع ناصر بـ أسيل عمران أثار الجدل حول موضوع يعتبر حساس في الشرق الأوسط، وجاء في حديثهما عن المثلية أن ناصر يرفض هذا الموضوع وأضاف "هظول مو بشر لأنهم خالفوا الفطرة الإنسانية.. ولا حقوق لهم"، وعند تعليق أسيل بـ "يمكن عندهم ظرف نفسي"، سخر منها ناصر وعلق "ظرف نفسي ولا طاعون يتعالجون.. أما إنهم يتفاخرون بالإنحطاط ويريدون الناس تتبعهم لأ"

المشهد أثار الجدل بين رواد السوشال ميديا الذي كان أغلبه يُساند كلام القصبي حتى لو كان فقط من أجل المشهد، بينما دافع البعض عن الموضوع بتعليق "دع الخلق للخالق".

يذكر أن قصة المسلسل تدور حول التأقلم مع التطورات التي طرأت على المجتمع، ومن بينها موضوع تمكين المرأة، إذ أن الشخصية الرئيسة تتفاجئ بتعيين مديرة عليه ويحاول التأقلم في قالب كوميدي.



للمزيد من قسم الترفيه:

هند صبري تزف هذا الخبر السار لمتابعيها وتعلّق: "أشعر بالحماسة والسعادة"

مريم حسين تضع الجسمي في السجن.. والجمهور "أكيد كان بينهم علاقة"!

هل تعمدت إليسا تجاهل ياسمين صبري بسبب صديقتها هيفاء وهبي؟!