هند صبري تزف هذا الخبر السار لمتابعيها وتعلّق: "أشعر بالحماسة والسعادة"

أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر إنضمامي لعائلة نيتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية. وخصوصا انني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي I'm very happy to announce that I'm joining the Netflix family to create a new show centered around women. I'm also very excited because this will be my first experience as an executive producer! @netflixmena

A post shared by هند صبري (@hendsabri) on May 4, 2020 at 3:21am PDT