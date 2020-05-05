هند صبري تزف هذا الخبر السار لمتابعيها وتعلّق: "أشعر بالحماسة والسعادة"

شاركت الفنانة هند صبري خبرًا مفرحًا لها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهو انضمامها إلى عائلة نتفليكس كممثلة ومنتجة لمسلسل عربي لأول مرة.

وقالت نتفليكس الشرق الأوسط عبر تويتر إن "هند صبري تنضم لعائلة نتفليكس بعمل درامي كوميدي جديد هي بطلته والمنتج المُنفّذ له!".

من جهتها أعربت صبري عن فرحتها الكبيرة بالخبر وقالت: " أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس".

وتابعت: "عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية وخصوصًا أنني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".

والجدير بالذكر أن الفنانة هند صبري تغيب هذا العام عن موسم رمضان الدرامي، وذلك بعد اضطرارها لتأجيل مسلسل "هجمة مرتدة" بسبب فيروس كورونا، حيث قالت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج: " لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا".

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