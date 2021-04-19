ناصر عباس يثير الجدل بشكله الجديد.. "يشبه السيدة جزرة"

أثار الممثل الإيراني المقيم في الكويت ناصر عباس الجدل بإطلالته الأخيرة بعد عملية التكساس التي أجراها.

شارك ناصر عباس متابعيه عبر موقع "إنستغرام"، الذي يصل عددهم أكثر من 1.1 مليون متابع، مجموعة صور لمظهره الجديد، حيث يظهر بذقن مدبب بطريقة مبالغ بها، رغم أنه كان يعتبر أجمل ممثل كويتي.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد مظهره الجديد، فكتب أحدهم: "خرب خلقته صار وجهه كنه شابوره الكويت الطويلة". وعلَّقت أخرى مستهزئة: "الحنج لي وين بيوصل".



بينما شبهه آخرون بالعديد من الأمور، فمنهم من وصفه بـ"السيدة جزرة"، وآخر رأى أنه يشبه الموزة، في حين أشار أحدهم أن ذقنه مثل الجسر الملك فهد الذي يصل بين السعودية والبحرين



ورأى البعض أنه في السابق كان أكثر رجولة، بينما الآن يميل إلى الأنوثة أكثر.

يذكر أن من أهم أعمال عباس المسرحية عودة شيزبونة التي عرضت مؤخرا ولاقت صدى جماهير، بالإضافة إلى مدينة التفاح عودة السلاحف ومدينة البطاريق.