ليلى إسكندر تهاجم أصدقاء زوجها بعد تحويله لـ فتاة!

هاجمت الفنانة اللبنانية "ليلى إسكندر" أصدقاء زوجها بعد أن شاركوا صورته عبر تطبيق سناب شات بـ فيلتر أظهره بملامح فتاة في الفيديو.

ليلى شاركت صورة من الفيديو وأرفقته بتعليق "أتمنى من زملاء يعقوب في اللوكيشن عدم تصويره وتنزيله بالسناب بالطريقة هاي. .أنا زوجته وما أنزله كذا.. فـ إنت يالي مصوره ومخليها تنتشر يا مستقصد وفي شي تبغى توصله! يا يعقوب قاعد يعطي وجه للناس ما تعرف الصح من الخطأ".

الجمهور بدوره علق أن ليلى قد ضخمت الأمر، وبالتأكيد أنها مجرد مزحة كما يفعل باقي المشاهير وغير المشاهير مع بعضهم .

يذكر أن ليلى متزوجة من الممثل يعقوب بعد قصة حب بدأت عام 2012 عندما مثلا معاً بمسلسل من بطولته وكانت هي ضيفة الشرف فيه، وحرص الثنائي على إخفاء زواجهما لمدة عامين قبل أن يعرف الجمهور بعلاقتهما من كثرة الصور التي تجمعهما ووجودهما الدائم معاً في المناسبات.

هذا ورزق الثنائي مؤخرًا بطفل أطلقا عليه اسم "يوسف"، وكانت قد ذكرت ليلى أن ابنها جاء من دون تخطيط وأنها لم تكن تؤمن بفكرة الأسرة والإنجاب.

ليلى تصدرت الحديث في بداية السنة عندما تحدثت عن زواجها الأول من رجل أعمال كويتي والذي استمر لمدة 5 أيام فقط، وأكدت أنها من بعد الطلاق ما زالا أصدقاء لليوم بمعرفة زوجها يعقوب

كما تحدثت عن تغيير دينها من المسيحية للإسلام، وأكدت أنه قراراها ولا علاقة لزوجها بقراراها وأنه لم يكن داعي لكل هذا الهجوم عليها بعد تغيير ديانتها.

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