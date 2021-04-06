نانسي عجرم تتصدر قائمة فوربس... ودويتو عراقي على الأبواب!

أطلقت مجلة "فوربس" العالمية بنسختها العربية قائمة جديدة تتضمن المطربين الأكثر استماعًا في عام 2020 إضافةً إلى الفنانيين العرب الأكثر متابعةً.

وكعادتها، تصدرت الفنانة نانسي عجرم القائمة بلقب "المطربة العربية الأكثر متابعة" بمجموع 71 مليون متابع ما بين "فيسبوك" و"تويتر" إضافةً إلى "إنستقرام" الذي تتصدره بفارق كبيرعن أقرب منافس لها.

أما فيما يتعلق بالنجوم الأكثر إستماعًا، فقد تصدر عمرو دياب القائمة بمجموع أرقامه عبر تطبيقات: "أنغامي، سبوتيفاي، و ديزر" بعد طرح 3 ألبومات غنائية.

وأفادت تقارير منوعة بأن عجرم، والتي تعيش نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية، بصدد تقديم "دويتو" غنائي مع المطرب العراقي مصطفى العبد الله الذي اشتهر بأغنية "تعال" إلى جانب المطرب "علي جاسم" الذي سيشرف على تلحين العمل الغنائي ذي الطابع الرومانسي والإيقاع السريع.

من جهته أكد مصطفى العبد الله وجود عمل فني قريب بين عجرم والعبدالله، لكن الصورة كاملة غير واضحة بعد، ولم يكشفت فيما ما إذ كان العمل دويتو أو في مجال الإخراج أو حتى الإنتاج.

وكانت عجرم، الملقبة بـ"أم البنات"، قد أطلقت آخر أعمالها بمناسبة عيد الأم والتي حملت عنوان "إمي" حيث حقق العمل أكثر من 8.5 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه عبر قناتها الشخصية في يوتيوب، كما أنها احتفلت بعيد الشعانين إلى جانب عائلتها وشاركت صُورة لبناتها عبر تطبيق انستقرام من أجواء الاحتفال.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم ستطل على جمهورها من خلال برنامج "أغاني من حياتي" والذي انتهت من تصوير حلقتها فيه قبل عدة أيام وستعرض الحلقة غدًا عبر شاشة الـ MBC الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن تغني النجمة العديد من الأغاني التي لها أثر كبير في حياتها من بينها أغنية "بيني وبينك يا هالليل" للفنانة القديرة هدى حداد.

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