نانسي عجرم تخطف التريند بعدة توانيٍ… والسبب "سلامات"!

شاركت نجمة البوب ستار نانسي عجرم الفيديو الترويجي الأول لفيديو كليب "سلامات" والتي تم إطلاقها ضمن ألبوم Nancy 10.

الفيديو الترويجي والذي لم تتجاوز مدته توانيٍ معدودة تمكنت عجرم من خلاله أن تشعل وسائل التواصل الإجتماعي وحماس جمهورها الذي ينتظر الكليب بفارغ الصبر. مع تداول مقطع الفيديو عبر السوشال ميديا تمكنت هاشتاق #سلامات و#Nancy10 من تصدر الترند عبر تويتر ضمن تفاعل كبير من الجمهور.

بالحديث عن الكليب فسوف يبصر النور بتاريخ 23 الشهر الحالي أي يوم الجمعة وقد حمل الفيديو كليب توقيع المخرج اللبناني سمير سرياني، أما عن الأغنية فهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى بينما أشرف على التوزيع هادي شرارة.

الأغنية كانت قد طُرحت منذ حوالي الأسبوعين عبر قناة الفنانة في يوتيوب وحققت من خلالها أكثر من 1.4 مليون مشاهدة وتصدرت التريند عبر يوتيوب في عدة دول عربية.

يذكر أن عجرم والتي كانت قد طرحت الألبوم منذ أسبوعين عبر قناتها في يوتيوب وعلى كافة التطبيقات الموسيقية كانت قد تمكنت من تصدر الترند لأكثر من 30 ساعة كما رافق الألبوم حملة تسويقية ضخمة من خلال عرض صُورة الفنانة عبر شاشة تايمز سكوير في مدينة نيويورك كأول فنانة عربية.



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