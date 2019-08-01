نانسي عجرم تُحرج شاب أمام الكاميرات بعدما طلب منها قُبلة: "لا أحب التبويس"!

لم تتردد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفض طلب الشاب المعجب أمام الكاميرات الذي حاول أن يعبر عن حبه لنجمته المفضلة من خلال القُبل والأحضان، ليتم تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبره البعض بأنه موقف محرج.

وظهر في الفيديو المتداول على منصات التواصل شاب معجب اقترب في البداية من نانسي واحتضنها، وبعد ذلك سألها عن إمكانية تقبيلها، فرفضت الأمر وردت عليه بكل لُطف وقالت: "لا..أنا ما بحب التبويس"، وعقب أحدهم على ما قالته نانسي "متزوجة يا عمي متزوجة".

من ناحية أخرى، لم تعطي نانسي أهمية لهذا الأمر، حيث واصلت نشاطها كالمعتاد، ونشرت فيديو على إنستغرام تروج فيه لحفلها في تونس المقرر إقامته في الـ3 من شهر أغسطس، وقالت: "لكل جمهوري بتونس اشتقتلكن وناطرتكن بمهرجان بنزرت الدولي لنغني ونسهر مع بعض".

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