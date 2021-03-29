نانسي عجرم على رأس قائمة يويتوب على الرغم من مضي 4 سنوات على آخر ألبوماتها!

ما تزال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحقق أرقام مشاهدات عالية عبر منصة يوتيوب على الرغم من أن آخر ألبوماتها تم إصداره منذ 4 سنوات والذي حمل عنوان "حاسة بيك".

وأظهرت القائمة الصادرة ليوتيوب خلال الفترة من 26 فبراير إلى 25 مارس تصدر نانسي عجرم بعدد المشاهدات بـ 51.3 مليون مشاهدة، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الفنانة العراقية أصيل هميم بـ 50 مليون مشاهدة، فيما تواجدت الفنانة اللبنانية إليسا والتي طرحت آخر ألبوماتها "صاحبة رأي" المكون من 18 أغنية منذ حوالي الـ 8 أشهر في المرتبة الثالثة بـ 47.1 مليون مشاهدة وتواجدت الفنانة السورية أصالة التي أطلقت ألبوم خليجي مكون من 20 أغنية منذ 6 أشهر تقريباً في المرتبة الرابعة بـ 45.4 مليون مشاهدة.

هذا لم يكن النجاح الوحيد الذي حققته نانسي عجرم صاحبة الجوائز العالمية، إذ أنها تمكنت من تحطيم أكثر من 30 مليون متابع عبر إنستقرام وبذلك تكون الفنانة العربية الأكثر متابعة عبر التطبيق، أما عن أخر ما شاركته فكان صورة بناتها "ميلا، إيلا، ليا" بمناسبة عيد الشعانين وحققت الصورة ما يقارب النصف مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة.

فنياً، كانت أم البنات قد أطلقت أغنية "إمي" بمناسبة عيد الأم الذي صادف 21 من شهر مارس وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية أكثر من 7 مليون مشاهدة في غضون أسبوع ضمن تواجده في قائمة الأعمال العالمية عبر يويتوب لعدة أيام وتصدره الترند في عدة دول.

يذكر أن الفنانة ستطل على جمهورها من خلال برنامج "أغاني من حياتي" والذي انتهت من تصوير حلقتها فيه منذ عدة أيام وبحسب المصادر ستعرض الحلقة قُبيل شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـ MBC. أما فيما يتعلق بالألبوم العاشر في مسيرتها المهنية فمن المتوقع أن يبصر النور خلال الأشهر القليلة القادمة بعد ما تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا والأحوال السياسية في بلدها الأم لبنان.

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