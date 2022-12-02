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نانسي عجرم و وائل كفوري معا في الكويت في هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 03:24
وائل كفوري و نانسي عجرم
وائل كفوري و نانسي عجرم

يلتقي النجمان اللبنانيين وائل كفوري و نانسي عجرم في الكويت لإحياء  حفل غنائي  يوم 22 ديسمبر/كانون الاول . و كالعادة سيقدّم كل منهما  باقة منوعّة من أجمل أغانيهما القديمة والحديثة والتي حفظها جمهور الثنائي عن ظهر قلب .

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يذكر ان آخر أعمال النجم وائل كفوري الفنية أغنية (ست الكل) والتي طرحها على موقع الفيديوهات (يوتيوب) ومنصات الموسيقى المختلفة،والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

أما النجمة نانسي عجرم، فقد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة (على شانك)، عبرموقع (يوتيوب)، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

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