ناهد السباعي تعلن بناء مسجد هيثم أحمد زكي وتمنع الصحفيين من الحضور (صورة)

الجمعة السادسة لوفاة هيثم...اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم احمد ذكي في الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم و امواتنا و الاموات جميعا. صحاب هيثم احلا صحاب ف الدنيا اي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم...ممنوع وجود اي صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء و الصلاه و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير و الاعلام ... ادعوا كتير احنا اهلة و صحابة و معجبينه و جمهوره #هيثم_احمد_زكي #هيثم_زكي #جامع_هيثم_احمد_ذكي

