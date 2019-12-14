ناهد السباعي تعلن بناء مسجد هيثم أحمد زكي وتمنع الصحفيين من الحضور (صورة)

أعلنت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن الانتهاء من أعمال بناء مسجد زميلها الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي الشهر الماضي وتسبب خبر وفاته في صدمة الوسط الفني بمصر.

ونشرت ناهد صورة للمسجد عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. تم بحمد الله بناء مسجد هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعًا".

وأضافت: "صحاب هيثم أحلى صحاب في الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم".

وشددت السباعي على عدم وجود صحفيين قائلة: "ممنوع وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل، ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط، وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".

وكان قد تم الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم اكتشاف الوفاة بعدما تقدمت خطيبته ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر والذي بدوره أخطر مديرية أمن الجيزة، بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب.

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